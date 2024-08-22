Аэропорт Волгограда возобновил работу после атаки беспилотников

Аэропорт Волгограда возобновил работу утром 22 августа . Ограничения на использование воздушного пространства, которые вводились на фоне атаки украинских беспилотников, сняты. Об этом в телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Самолетам не пришлось уходить на запасные аэродромы, добавили в Росавиации.