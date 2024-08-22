    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 18

    2 м/с, вос

    756мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd91.69eur101.95

    Аэропорт Волгограда возобновил работу после атаки беспилотников

    1488
    обсудить

    Аэропорт Волгограда возобновил работу утром 22 августа. Ограничения на использование воздушного пространства, которые вводились на фоне атаки украинских беспилотников, сняты. Об этом в телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

    Самолетам не пришлось уходить на запасные аэродромы, добавили в Росавиации.

    За ночь в Волгоградской области, по данным Минобороны, было сбито 13 беспилотников. В аэропорту Волгограда с 1:49 введены ограничения: воздушная гавань временно не принимает и не отправляет самолеты. По словам губернатора области, в результате падения дрона начался пожар на территории объекта Министерства обороны.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close