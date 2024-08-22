Аэропорт Волгограда возобновил работу после атаки беспилотников

Аэропорт Волгограда возобновил работу утром
Самолетам не пришлось уходить на запасные аэродромы, добавили в Росавиации.
За ночь в Волгоградской области, по данным Минобороны, было сбито
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Аэропорт Волгограда возобновил работу утром
Самолетам не пришлось уходить на запасные аэродромы, добавили в Росавиации.
За ночь в Волгоградской области, по данным Минобороны, было сбито
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22 августа 2024, 09:23
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