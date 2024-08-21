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    В Пролетарске, где четвертые сутки тушат нефтебазу, произошел мощный взрыв. Вспышку от него видели в 10 километрах

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    В Пролетарске Ростовской области вечером 21 августа прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает портал 161.ru.

    По данным издания, зарево взрыва было видно даже в соседнем Сальске, а местные жители в комментариях подтвердили, что вспышку, похожую на закатное солнце, заметили даже в десяти километрах от места происшествия.

    161.RU

    Между тем, пожар на нефтебазе в Пролетарске, который начался из-за падения обломков БПЛА, тушат четвертый день, задействованы более 500 человек.

    Вечером 20 августа губернатор Василий Голубев отчитался, что угрозы распространения огня на жилые дома нет, однако корреспондент 161.RU узнал — в городе чувствуется сильный запах гари, и некоторые жители ходят в марлевой повязке, а окна и двери в домах держат закрытыми, чтобы дым не просачивался в помещение.

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