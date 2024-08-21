В Пролетарске, где четвертые сутки тушат нефтебазу, произошел мощный взрыв. Вспышку от него видели в 10 километрах

В Пролетарске Ростовской области вечером
По данным издания, зарево взрыва было видно даже в соседнем Сальске, а местные жители в комментариях подтвердили, что вспышку, похожую на закатное солнце, заметили даже в десяти километрах от места происшествия.
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