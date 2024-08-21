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    Суд в Финляндии начал рассмотрение дела неонацистов, подозреваемых в организации боевой группировки

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    Судебный процесс по делу неонацистов, сформировавших организованную боевую группировку в Канкаанпяа, начался 21 августа в уездном суде Сатакунта в Финляндии. Двум мужчинам предъявлено обвинение в подготовке террористических преступлений — об этом сообщает местное издание Yle.

    Следствие считает, что группа готовила взрыв в центре приема беженцев в Ниинисало. В ходе обыска у обвиняемых было конфисковано большое количество огнестрельного оружия, патронов и взрывчатых веществ.

    Как ранее сообщала «Фонтанка», активную работу группа вела с начала 2016 года до конца 2019 года. Полиция считает, что эти люди не только готовились убивать мигрантов, но и нападали на представителей секс-меньшинств.

    Впрочем, следствие не выявило признаков того, что их идеи продвинулись до стадии тщательного планирования.

    В ходе следственных действий у одного из обвиняемых на компьютере обнаружили фотографии, на которых трое мужчин позируют с нацистским флагом. Во время допроса он заявил, что это был его «арт-проект».

    Все арестованные отрицают причастность к терроризму.

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    НеонацистыТерроризмФинляндияСудКанкаанпяаНиинисало
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