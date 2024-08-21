Суд в Финляндии начал рассмотрение дела неонацистов, подозреваемых в организации боевой группировки

Судебный процесс по делу неонацистов, сформировавших организованную боевую группировку в Канкаанпяа, начался
Следствие считает, что группа готовила взрыв в центре приема беженцев в Ниинисало. В ходе обыска у обвиняемых было конфисковано большое количество огнестрельного оружия, патронов и взрывчатых веществ.
Как ранее сообщала «Фонтанка», активную работу группа вела с начала
Впрочем, следствие не выявило признаков того, что их идеи продвинулись до стадии тщательного планирования.
В ходе следственных действий у одного из обвиняемых на компьютере обнаружили фотографии, на которых трое мужчин позируют с нацистским флагом. Во время допроса он заявил, что это был его «арт-проект».
Все арестованные отрицают причастность к терроризму.