Суд в Финляндии начал рассмотрение дела неонацистов, подозреваемых в организации боевой группировки

Судебный процесс по делу неонацистов, сформировавших организованную боевую группировку в Канкаанпяа, начался 21 августа в уездном суде Сатакунта в Финляндии. Двум мужчинам предъявлено обвинение в подготовке террористических преступлений — об этом сообщает местное издание Yle.

Следствие считает, что группа готовила взрыв в центре приема беженцев в Ниинисало. В ходе обыска у обвиняемых было конфисковано большое количество огнестрельного оружия, патронов и взрывчатых веществ.

