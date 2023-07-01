Пятерых финнов подозревают в подготовке теракта

В Юго-Западной Финляндии пятерых мужчин подозревают в подготовке теракта, пишут 30 июня финские СМИ. Следствие считает, что группа готовила взрыв в центре приема беженцев в Ниинисало.

Завершено предварительное следствие. Полиция установила, что пятеро мужчин, проживающих в Канкаанпяя, объединились на почве симпатии к ультра-правой идеалогии. Радикалы «захватили или иным образом получили доступ к огнестрельному оружию, динамиту и содержащим нитрат аммония удобрениям».

Выяснилось, что группа обучались использованию оружия и изготовлению взрывчатых веществ. Троих из пяти подозревают в таких преступлениях, как "стрельба из огнестрельного оружия при отягчающих обстоятельствах", обучение подготовке теракта и «кража при отягчающих обстоятельствах в целях совершения теракта».