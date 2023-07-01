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    Пятерых финнов подозревают в подготовке теракта

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    13 комментариев

    В Юго-Западной Финляндии пятерых мужчин подозревают в подготовке теракта, пишут 30 июня финские СМИ. Следствие считает, что группа готовила взрыв в центре приема беженцев в Ниинисало.

    Завершено предварительное следствие. Полиция установила, что пятеро мужчин, проживающих в Канкаанпяя, объединились на почве симпатии к ультра-правой идеалогии. Радикалы «захватили или иным образом получили доступ к огнестрельному оружию, динамиту и содержащим нитрат аммония удобрениям».

    Выяснилось, что группа обучались использованию оружия и изготовлению взрывчатых веществ. Троих из пяти подозревают в таких преступлениях, как "стрельба из огнестрельного оружия при отягчающих обстоятельствах", обучение подготовке теракта и «кража при отягчающих обстоятельствах в целях совершения теракта».

    Предполагается, что активную работу группа вела с начала 2016 года до конца 2019 года. Полиция считает, что эти люди не только готовились убивать мигрантов, но и нападали на представителей секс-меньшинств.

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    ФинляндияПодготовка терактаНиинисало
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    Комментарии 13

    Гость01 Июл 2023 в 00:37
    Ой. Правда?
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