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    Андрей Чапуров заявил, что в Пушкинском районе сняли «остроту дефицита» по детским садам и школам. Кроме второй смены

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    Глава Пушкинского района Андрей Чапуров 21 августа представил в Заксобрании проект бюджета района на следующий год. В числе прочего он упомянул об образовании.

    По его словам, в районе сняли «остроту дефицита» и по детским садам, и по школам. «Раньше 20 автобусов возили детей из Шушар и Славянки в Пушкин в школы. Сегодня мы избавились полностью от автобусов. Задача избавиться от второй смены», — сказал Чапуров. По его словам, с нового учебного года вторая смена останется в одной школе.

    В качестве дополнительной потребности к бюджету чиновник заявил 4,5 млрд рублей. Часть этих денег предполагается направить на увеличение зарплат педагогам.

    Также Чапуров заявил, что в районе хотят за 130 млн рублей оснастить новый детский кинотеатр «Авангард». «Глоток воздуха для Пушкинского района», — охарактеризовал он его появление.

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    Пушкинский районЧапуровШколыДетские садыБюджет
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