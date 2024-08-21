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Происшествия Новое дело со старыми «героями». Полиция посмотрела, как бьют прохожих в Петербурге, и указала на скамью подсудимых

Новое дело со старыми «героями». Полиция посмотрела, как бьют прохожих в Петербурге, и указала на скамью подсудимых

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В Петербурге Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как по соцсетям разлетелись ролики с избиениями прохожих. В полиции знают, что искать никого уже не нужно.

О возбуждении дела о хулиганстве, совершённом группой лиц, 21 августа сообщили в городском Следственном комитете. Оно находится в производстве следственного отдела по Красносельскому району. Поводом стали опубликованные в телеграм-каналах видео с лаконичным описанием — мол, в Петербурге опять устраивают потасовки в общественных местах, задирают и бьют случайных людей.

На видео эпизоды в общественном туалете, драка один на один во дворах и препирательства с мужчиной на улице, который под конец получает удар в живот от юного задиры.

В СК сообщили,что устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что посты с новостью о нападениях на прохожих в городе на Неве обнаружили накануне в ходе мониторинга Интернета и уличили телеграм-каналы в заимствовании «архивного» контента в погоне за подписчиками.

Полицейские установили, что за последнее время о подобных нападениях в отделы города и области не сообщали. Присмотревшись пристальнее, сотрудники узнали старые ролики с хорошо знакомыми «героями». Как говорят, видео не меньше года, а в кадре - выходки подростковой группы, лидер и участники которой под стражей ждут решения суда.

Речь идёт о треш-блогере Турале и 15 его последователях. Расследование их дела было завершено в апреле. По версии следствия, в 2023 году компания провоцировала драки в Петербурге, 18-летний Турал публиковал видео в том числе в своём телеграм-канале «Жизнь бродяги». Пока его предполагаемых товарищей задерживали, он успел уехать в Азербайджан, но от полиции не скрылся. Предполагаемого лидера группы вернули в Петербург и арестовали. Кроме уголовного хулиганства, ему вменяют возбуждение ненависти или вражды.

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