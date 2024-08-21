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    Блогер Поднебесный отправлен в СИЗО

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    Смольнинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для нижегородского блогера Алексея Поднебесного. Об этом 21 августа сообщает корреспондент «Фонтанки» из зала суда.

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
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    Поднебесный, когда его доставили в суд, выглядел уставшим и напуганным. Заседание проходило в закрытом режиме, так как касается несовершеннолетней. Блогера обвиняют в развратных и сексуальных действиях со школьницей, которая в сентябре пойдет в 9 класс.

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    Накануне вечером Поднебесный собирался уехать из Петербурга на поезде, но оперативники нарушили его планы. Поводом для задержания стали провокационные видео с юной особой, разлетевшиеся по телеграм-каналам, которые привлекли внимание в том числе главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Поднебесный настаивал на том, что не знал о юном возрасте девушки, которая показывала ему Петербург.

    Фото: Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

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