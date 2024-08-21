Трое детей и 40 гостей. Алена Делона похоронят в его поместье Души 24 августа

Французского актера, секс-символа XX века Алена Делона похоронят на кладбище в его собственном поместье Души в 17:00 в субботу, 24 августа. Как сообщает BFMTV в среду, 21 августа, церемония прощания будет строго конфиденциальной: ожидается около 40 гостей и трое его детей — Энтони, Анушка и Ален-Фабьен.



Тело актера Делона предадут земле в часовне рядом с могилами его собак. На протяжении жизни у Делона было около 50 собак, и 35 из них похоронены в Души. Церемонию будет проводить монсеньор (титул высшего католического духовенства. — Прим. ред.) Ди Фалько.