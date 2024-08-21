Трое детей и 40 гостей. Алена Делона похоронят в его поместье Души 24 августа

Французского актера, секс-символа XX века Алена Делона похоронят на кладбище в его собственном поместье Души в 17:00 в субботу, 24 августа. Как сообщает BFMTV в среду, 21 августа, церемония прощания будет строго конфиденциальной: ожидается около 40 гостей и трое его детей — Энтони, Анушка и Ален-Фабьен.
Тело актера Делона предадут земле в часовне рядом с могилами его собак. На протяжении жизни у Делона было около 50 собак, и 35 из них похоронены в Души. Церемонию будет проводить монсеньор (титул высшего католического духовенства. — Прим. ред.) Ди Фалько.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что овчарку Делона не станут усыплять вопреки воле скончавшегося актера, который при жизни переживал, что малинуа по кличке Лубо будет страдать и скучать по нему на его могиле. К слову, актер относился к собаке как к ребенку. В интервью он говорил, что сам «мечтает перевоплотиться в овчарку».
Напомним, что Ален Делон ушел из жизни в возрасте 88 лет 18 августа. Известно, что актер скончался в своем доме в Души в окружении семьи.