Овчарку Алена Делона решили не усыплять после смерти актера

Овчарку Алена Делона не станут усыплять вопреки воле скончавшегося актера, который при жизни переживал, что малинуа по кличке Лубо будет страдать и скучать по нему на его могиле. Об этом, как 21 августа пишет РБК, сообщил Фонд Брижит Бардо со ссылкой на родственников артиста.



У пса есть свой дом и семья, о нем заботятся родственники актера. Лубо, конечно, не будет усыплен, сообщил Фонд.



В интервью Ален Делон говорил, что относится к собаке «как к ребенку» и сам «мечтает перевоплотиться в овчарку».



Актёр умер в возрасте 88 лет. В своем завещании он указал, чтобы его похоронили в его собственном поместье Души, в 120 км от Парижа, рядом с могилами его собак. На протяжении жизни у Делона было около 50 собак, и более 30 похоронены в Души. Дата похорон засекречена, ожидается, что они пройдут в середине этой недели.

