Минтруда Молдовы: 84-летнюю молдавскую женщину, ставшую бездомной в России, готов принять сын

Министерство труда и соцзащиты Молдовы 21 августа сообщило «Фонтанке», что 84-летнюю Марию Динтиу, ставшую бездомной в России, на родине готов принять сын. Ее перелет в Кишинев может быть организован уже 26 августа. Ранее семью пожилой женщины смог найти петербургский приют «Покровская община», он же собирает деньги на ее возвращение домой.

История Марии Фомовны стала известна в июле, когда благотворители смогли установить, откуда она, и через митрополию Молдовы сначала нашли священника из ее села, а потом и детей. Сама женщина имеет проблемы с памятью и первое время представлялась не своим именем, документов у нее при себе не было. Выяснилось, что она пропала из родного села Токуз, из дома, где жила вместе с семьей сына, около 18 лет назад. Ее дочь сообщала о пропаже в полицию Молдовы, но безрезультатно. В приют «Покровской общины» Мария Фомовна попала после нахождения в больнице.

У женщины в Молдове живут двое сыновей, дочь находится на территории Украины. Никто из них не смог организовать ее перелет из России в Кишинев, этим занялась «Покровская община».

Благотворители нашли для нее сопровождающего и объявили сбор 250 тысяч рублей на билеты. На сегодня молдаване и россияне вместе собрали на помощь молдавской бабушке около 200 тысяч. Если удастся найти недостающую сумму, то уже 26 августа Мария Фомовна отправится из Петербурга в Кишинев — сообщили «Фонтанке» в приюте. Прямых рейсов нет, поэтому полет будет с пересадкой в Азербайджане. Благотворители получили официальное подтверждение от Azerbaijan Airlines о том, что такой перелет возможен, однако Марии Фомовне предстоит пройти перед полетом трёхэтапную проверку с участием медиков.



В посольстве Молдовы оформили временный документ, заменяющий паспорт, по которому женщина сможет пересечь границу и добраться домой. Он действителен 90 дней.

«Покровская община» запрашивала также гарантии того, что Мария Фомовна не останется в Молдове на улице и будет находиться в безопасных условиях. Поначалу уверенности в том, что ее смогут принять родные, не было, поэтому для нее искали место в социальных учреждениях. Но на сегодня молдавские чиновники провели определенную работу, и один из сыновей женщины готов ее принять.



«По ходатайству Министерства труда и социальной защиты была проведена оценка условий жизни семьи сына г-жи Динтиу, Георге Динтиу, проживающего в селе Токуз. В результате оценки выяснилось, что семья действительно имеет скромный финансовый доход, однако она не относится к категории уязвимых. Члены семьи открыто заявили о реинтеграции госпожи Динтиу в семью. Более того, они сказали, что у них есть дом в их собственном хозяйстве, где она будет жить. В то же время сын госпожи Динтиу взял на себя обязательство встретить свою мать в международном аэропорту Кишинева и сопровождать ее до места жительства», — сообщила «Фонтанке» консультант министерства Мариана Солтан.



Ведомство поддерживает постоянную связь с петербургским приютом и готово всесторонне помогать возвращению гражданки своей страны домой — подчеркивают в Минтруда. Представители министерства будут встречать Марию Фомовну в аэропорту вместе с ее сыном, что подтвердили приюту официальным письмом.

