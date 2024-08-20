В Петербурге и Ленобласти проводят гидравлические испытания теплосетей. Рассказываем, где и когда не будет горячей воды

В Петербурге и Ленобласти проходят гидравлические испытания теплосетей. Они стартовали в понедельник, 20 августа , и будут идти до 25 августа . О том, по каким адресам временно отключат горячую воду, сообщает АО «Теплосеть» и городской rомитет по энергетике.



Специалисты ГУП «ТЭК СПб» проведут испытания в Гатчинском районе. АО «Теплосеть» начала повторные работы в Центральном, Адмиралтейском и Кировском районах. В Центральном районе будет работать ООО «Петербургтеплоэнерго», а ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» — в Невском.

