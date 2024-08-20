В Петербурге и Ленобласти проводят гидравлические испытания теплосетей. Рассказываем, где и когда не будет горячей воды

В Петербурге и Ленобласти проходят гидравлические испытания теплосетей. Они стартовали в понедельник,
Специалисты ГУП «ТЭК СПб» проведут испытания в Гатчинском районе. АО «Теплосеть» начала повторные работы в Центральном, Адмиралтейском и Кировском районах. В Центральном районе будет работать ООО «Петербургтеплоэнерго», а ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО» — в Невском.
Сотрудники АО «Теплосеть» 20 августа занимаются проверкой труб в домах Центрального района. О том, будут ли в вашем доме проводить испытания, можно узнать здесь.
«Проверки позволяют определить неблагоприятные зоны и оптимально спланировать программу капитального ремонта тепловой инфраструктуры», — уточнили в «Теплосети».
Несколько дней назад «Фонтанка» писала о числе гидравлических испытаний и дефектах, которые уже удалось выявить на данный момент. О многочисленных жалобах горожан на длительное отсутствие горячей воды читайте здесь.