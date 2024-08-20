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    Впервые дрон доставил посылку на пик Эльбруса

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    Испытания специального авиабеспилотника впервые прошли на Эльбрусе. Это был дрон, подключенный к системе «ЭРА-ГЛОНАСС», он доставил лекарства и промониторил маршрут восхождения туристической группы, сообщает 20 августа Минтранс.

    Официальный канал Министерства транспорта РФ в Telegram

    На беспилотник был установлен миниатюрный трекер, что позволило непрерывно отслеживать трек дрона на протяжении всего маршрута до пика Эльбруса (5642 метра). Он в несколько раз быстрее человека доставил на высоту медикаменты. Кроме того, он передавал оперативную информацию об обстановке по пути следования группы. Такие устройства помогут в случае ЧП быстрее приходить на помощь, сохранять здоровье и спасать жизни.

    «Мониторинг авиабеспилотников будет доступен для всех регионов России через Федеральную навигационно-информационную систему, став новым типовым облачным модулем на единой цифровой платформе ГОСТЕХ, бесплатным для субъектов РФ», - отмечается в сообщении.

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    БеспилотникиЭльбрус
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