Командир спецназа «Ахмат» заявил, что ВСУ остановлены на всей территории Курской области

ВСУ остановлены на всей территории Курской области, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, российская армия уничтожила основные ресурсы противника, пишет во вторник,
Как сообщает Алаудинов, сейчас в Курской области проходят мероприятия по зачистке территории от вооруженных сил Украины.
Ранее ТАСС сообщал, что в результате атак ВСУ на Курскую область погибли, по последним данным,
О том, что в регионе идет зачистка, писало Министерство обороны РФ
Отмечается, что за неделю жители Курской области подали в Российский Красный Крест более