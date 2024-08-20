    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, зап

    764мм

    54%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd89.54eur98.94

    Боевые действия

    Командир спецназа «Ахмат» заявил, что ВСУ остановлены на всей территории Курской области

    2139
    14 комментариев

    ВСУ остановлены на всей территории Курской области, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, российская армия уничтожила основные ресурсы противника, пишет во вторник, 20 августа, РИА Новости.

    Как сообщает Алаудинов, сейчас в Курской области проходят мероприятия по зачистке территории от вооруженных сил Украины.

    Ранее ТАСС сообщал, что в результате атак ВСУ на Курскую область погибли, по последним данным, 17 человек. А 12 августа врио губернатора области Алексей Смирнов доложил о 12 погибших и 121 раненом (среди них 10 детей).

    О том, что в регионе идет зачистка, писало Министерство обороны РФ 19 августа. За прошедшие сутки, по данным ведомства, ВСУ потеряли до 330 человек и 27 единиц бронетехники, среди которой четыре танка.

    Отмечается, что за неделю жители Курской области подали в Российский Красный Крест более 1500 заявок на поиск исчезнувших людей, 100 из них были найдены.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close