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    Предпринимателям из Курского приграничья дадут отсрочку по уплате налогов. Мишустин дал 10 дней Минфину для подготовки проекта

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    Премьер-министр Михаил Мишустин поручил предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов предпринимателям, которые ведут деятельность в приграничных районах Курской области. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба правительства РФ.

    Министерство финансов должно подготовить соответствующий проект решения в течение 10 дней. Уточняется, что отсрочка будет предоставлена на 12 месяцев с последующей рассрочкой их уплаты.

    Ранее ЦБ РФ рекомендовал банкам прощать долг по ипотеке для заемщиков из 3 регионов России, чье жилье было разрушено в результате атак ВСУ. Обстановка в Курской области остается нестабильной из-за атак ВСУ.

    Самое главное о ситуации на границе с Украиной за выходные — в материале «Фонтанки».

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    Михаил МишустинПравительствоКабминМинфинКурская областьОтсрочка по уплате налогов
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