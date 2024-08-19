Предпринимателям из Курского приграничья дадут отсрочку по уплате налогов. Мишустин дал 10 дней Минфину для подготовки проекта

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов предпринимателям, которые ведут деятельность в приграничных районах Курской области. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба правительства РФ.

Министерство финансов должно подготовить соответствующий проект решения в течение 10 дней. Уточняется, что отсрочка будет предоставлена на 12 месяцев с последующей рассрочкой их уплаты.



Ранее ЦБ РФ рекомендовал банкам прощать долг по ипотеке для заемщиков из 3 регионов России, чье жилье было разрушено в результате атак ВСУ. Обстановка в Курской области остается нестабильной из-за атак ВСУ.