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    Суд дал 4,5 года грабителю, который сорвал крест с пенсионерки в Павловске

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    Суд огласил приговор мужчине, который сорвал крестик с 79-летней пенсионерки в заповедной зоне в Пушкинском районе Петербурга. Артему Исаеву дали 4 года и 6 месяцев колонии строгого режима за грабеж, сообщает 19 августа прокуратура Петербурга.

    Кроме того, с подсудимого взыскали 114 тысяч рублей за моральный и материальный ущерб. По данным следствия, дело было 16 мая текущего года в музее-заповеднике «Павловск». Пожилая женщина прогуливалась по парковой зоне, и в какой-то момент на нее напал Исаев. Он силой сорвал золотую цепочку с крестиком, а затем ударил кулаком в голову и вырвал из рук сумку с телефоном. От удара пенсионерка потеряла равновесие и упала. Отмечается, что общий ущерб составил 50 тысяч рублей.

    Как сообщает прокуратура, ранее мужчина был неоднократно судим за аналогичные преступления.

    Золотые кресты на шее пенсионеров нередко привлекают внимание злоумышленников. Ранее «Фонтанка» рассказывала, как неизвестный сорвал цепочку с крестом с 99-летнего ветерана ВОВ. Грабителя пенсионер встретил в парадной своего дома на проспекте КИМа.

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