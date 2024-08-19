Суд дал 4,5 года грабителю, который сорвал крест с пенсионерки в Павловске

Суд огласил приговор мужчине, который сорвал крестик с 79-летней пенсионерки в заповедной зоне в Пушкинском районе Петербурга. Артему Исаеву дали
Кроме того, с подсудимого взыскали 114 тысяч рублей за моральный и материальный ущерб. По данным следствия, дело было
Как сообщает прокуратура, ранее мужчина был неоднократно судим за аналогичные преступления.
Золотые кресты на шее пенсионеров нередко привлекают внимание злоумышленников. Ранее «Фонтанка» рассказывала, как неизвестный сорвал цепочку с крестом