Суд дал 4,5 года грабителю, который сорвал крест с пенсионерки в Павловске

Суд огласил приговор мужчине, который сорвал крестик с 79-летней пенсионерки в заповедной зоне в Пушкинском районе Петербурга. Артему Исаеву дали 4 года и 6 месяцев колонии строгого режима за грабеж, сообщает 19 августа прокуратура Петербурга.

Кроме того, с подсудимого взыскали 114 тысяч рублей за моральный и материальный ущерб. По данным следствия, дело было 16 мая текущего года в музее-заповеднике «Павловск». Пожилая женщина прогуливалась по парковой зоне, и в какой-то момент на нее напал Исаев. Он силой сорвал золотую цепочку с крестиком, а затем ударил кулаком в голову и вырвал из рук сумку с телефоном. От удара пенсионерка потеряла равновесие и упала. Отмечается, что общий ущерб составил 50 тысяч рублей.