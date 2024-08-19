Скандал с полицией на Ленинском обернулся уголовными делами для квартета из Дагестана. Одного госпитализировали с припадком

Вооружённая компания, отметившаяся агрессивным вождением и поведением в Красносельском районе Петербурга, попала под следствие. Пререкания с полицией потянули на две статьи.
О возбуждении сразу двух уголовных дел 19 августа «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Следком квалифицировал случившееся как оскорбление представителя власти (319 УК) и применение насилия к нему (318 УК).
На двое суток процессуально задержаны трое. Четвёртого из отдела увезли в больницу — у него произошёл эпилептический припадок.
«Фонтанка» рассказывала, что поведение компании из чёрного «Мерседеса» на Ленинском проспекте привлекло внимание сначала местных жителей, а потом и полиции 17 августа. По словам очевидца, машина едва не сбила человека. Приструнить разбушевавшихся молодых людей родом из Дагестана оказалось непросто. По данным полиции, водитель размахивал пистолетом, при виде сотрудников ГАИ квартет учинил скандал.
Инцидент привлёк внимание главы СКР Александра Бастрыкина. Он поручил возбудить дело и добиваться ареста для нарушителей порядка.