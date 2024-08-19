Скандал с полицией на Ленинском обернулся уголовными делами для квартета из Дагестана. Одного госпитализировали с припадком

Вооружённая компания, отметившаяся агрессивным вождением и поведением в Красносельском районе Петербурга, попала под следствие. Пререкания с полицией потянули на две статьи.



О возбуждении сразу двух уголовных дел 19 августа «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Следком квалифицировал случившееся как оскорбление представителя власти (319 УК) и применение насилия к нему (318 УК).

На двое суток процессуально задержаны трое. Четвёртого из отдела увезли в больницу — у него произошёл эпилептический припадок.