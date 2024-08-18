Возбудить и арестовать. Бастрыкин поручил разобраться в инциденте с полицией и жителями Дагестана в Петербурге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело «по факту противоправных действий мигрантов в отношении сотрудников полиции в Петербурге». Об этом 18 августа сообщает пресс-служба СКР.



Речь идет об инциденте на Ленинском проспекте, где молодые жители Дагестана (всем от 20 до 26 лет ) якобы сперва чуть не сбили пешехода, а затем активно выражали свое несогласие на просьбу проехать в отдел.



В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали, что в отношении всех доставленных оформили протоколы о неповиновении сотрудникам полиции. Кроме того, решается вопрос о привлечении за повторное вождение в нетрезвом состоянии водителя, который отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

