Возбудить и арестовать. Бастрыкин поручил разобраться в инциденте с полицией и жителями Дагестана в Петербурге

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело «по факту противоправных действий мигрантов в отношении сотрудников полиции в Петербурге». Об этом
Речь идет об инциденте на Ленинском проспекте, где молодые жители Дагестана (всем
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали, что в отношении всех доставленных оформили протоколы о неповиновении сотрудникам полиции. Кроме того, решается вопрос о привлечении за повторное вождение в нетрезвом состоянии водителя, который отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
«Председатель СК России поручил и. о. руководителя ГСУ СК Петербурга Марине Парастаевой возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе его расследования, а также ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении СК.
Исполнение будут контролировать в центральном аппарате ведомства.