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    Чуть не сбили человека, размахивали оружием. В Петербурге полиция задержала четырех жителей Дагестана

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    Поведение компании из черного «Мерседеса» заставила жителей Ленинского проспекта вызвать полицию. Как рассказывают очевидцы 18 августа, накануне в районе дома №49 автомобиль едва не сбил человека. После этого инициативная общественность попыталась разобраться с нарушителями, но оппоненты взялись за оружие.

    На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Бородатые брюнеты, будучи уверенными в своей правоте, ехать в отдел не хотели. Но все-таки там оказались.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Как стало известно «Фонтанке», четыре жителя Дагестана в итоге получили протоколы о неповиновении сотруднику полиции, водитель же рискует в ближайшее время стать фигурантом дела о повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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