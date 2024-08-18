Чуть не сбили человека, размахивали оружием. В Петербурге полиция задержала четырех жителей Дагестана

Поведение компании из черного «Мерседеса» заставила жителей Ленинского проспекта вызвать полицию. Как рассказывают очевидцы 18 августа, накануне в районе дома №49 автомобиль едва не сбил человека. После этого инициативная общественность попыталась разобраться с нарушителями, но оппоненты взялись за оружие.



На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Бородатые брюнеты, будучи уверенными в своей правоте, ехать в отдел не хотели. Но все-таки там оказались.