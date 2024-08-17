Невозвратные тарифы в российских отелях могут появиться уже в марте 2025 года

Невозвратные тарифы могут появиться в российских отелях уже в марте 2025 года — сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития. Проект соответствующих изменений в правилах предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов 16 августа .

О подготовке законодательной базы для невозвратных тарифов Минэкономразвития сообщало еще в феврале 2023 года . Ранее о необходимости таких изменений высказывался Ростуризм. Законопроект регламентирует как систему оплаты, так и время ожидания гостя при выборе того или иного тарифа. При возвратном бронировании принимающая сторона ожидает потребителя до расчетного часа дня, следующего за днем запланированного. После этого бронирование может быть аннулировано. При невозвратном отель должен будет ожидать гостя до времени заезда последних суток оплаченного бронирования. Если по условиям бронирования часть оплаты подлежит возврату при неявке потребителя — то последним будут считать оплаченный день.

Предполагается, что гостиницы и отели смогут устанавливать градацию тарифов, в которой невозвратное бронирование будет более дешевым, а в случае с возвратными может быть установлен разный размер возврата — в зависимости от того, насколько заранее произошел отказ от услуги. Даже с невозвратным тарифом предусмотрены случаи, когда деньги должны быть возвращены в полном объеме. Это касается ситуаций, когда человек вынужден отказаться от поездки не по своей вине. Среди уважительных причин незаселения:

• болезнь самого клиента или члена его семьи, либо близкого родственника, включенного в бронирование (необходимо подтвердить документами); • болезнь близкого родственника, требующая ухода со стороны клиента; • смерть близкого родственника; • введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в месте расположения гостиницы, либо в регионе, через который клиент собирался приехать (и из-за ЧС это стало невозможным), либо на всей территории России; • призыв клиента или иных лиц, указанных в бронировании, на военную службу по мобилизации или направление их на службу по контракту.

Документы, подтверждающие уважительные причины неявки в гостиницу, можно будет предоставить в течение года со дня, следующего за днем запланированного заезда.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что невозвратное бронирование поможет потребителям экономить, в то же время у желающих остается вариант использовать возвратное бронирование для надежности. Гостиницы же и отели смогут более эффективно планировать свою деятельность и снизить издержки, отмечают чиновники.

«В настоящий момент предусмотрен только механизм взимания платы за фактический простой номера. Однако таким образом можно компенсировать только затраты гостиницы за первые сутки проживания и только в том случае, если потребитель не подал в гостиницу заявление об отказе от гостиничных услуг. Это приводит к тому, что гостиничная отрасль теряет по 20 млрд рублей ежегодно из-за отказов потребителей от бронирования», — пишут разработчики проекта.