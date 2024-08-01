Почти как до пандемии. Заполняемость гостиниц Петербурга выросла на 58%

Заполняемость гостиниц Петербурга в I полугодии 2024 года составила 58% и стала рекордной за последние четыре года, сообщили 1 августа «Фонтанке» в консалтинговой компании IBC Real Estate (экс-JLL). Аналитики фирмы отмечают, что загрузка городских отелей практически достигла допандемийных показателей.



По данным Hotel Advisors в выборке IBC Real Estate, загрузка гостиниц Петербурга за шесть месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 4 процентных пункта, до 58%. Средняя цена на номер выросла на 18%, до 8,4 тыс. рублей в сутки, а доходность на номер — на 19%, до 4,9 тыс. рублей.