Почти как до пандемии. Заполняемость гостиниц Петербурга выросла на 58%

Заполняемость гостиниц Петербурга в I полугодии 2024 года составила 58% и стала рекордной за последние четыре года, сообщили 1 августа «Фонтанке» в консалтинговой компании IBC Real Estate (экс-JLL). Аналитики фирмы отмечают, что загрузка городских отелей практически достигла допандемийных показателей.
По данным Hotel Advisors в выборке IBC Real Estate, загрузка гостиниц Петербурга за шесть месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 4 процентных пункта, до 58%. Средняя цена на номер выросла на 18%, до 8,4 тыс. рублей в сутки, а доходность на номер — на 19%, до 4,9 тыс. рублей.
Наиболее востребованными среди туристов стали гостиницы среднеценового сегмента. Их заполняемость в I полугодии выросла на 65%, что стало самым большим показателем за последние 10 лет.
Пик операционных результатов традиционно пришелся на июнь. В этом месяце спрос на туризм подогревает сезон выпускных, белых ночей, проведение массовых и деловых мероприятий, главное из которых — Петербургский международный экономический форум. Благодаря этому городские отели и гостиницы в июне обогнали по показателям московские.
Средняя цена на номер в Петербурге выросла до 15,3 тыс. рублей в сутки, что на 45% выше столичного уровня (10,6 тыс. рублей). Доходность на номер составила 12 тыс. рублей, что на 42% больше, чем в Москве (8,4 тыс. рублей). При этом гостиницы Белокаменной оказались более загруженными — на 80% против 78% в Петербурге.
По данным городского комитета по развитию туризма, за первое полугодие 2024 года Петербург посетили 4,96 млн туристов, что на 20% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Ведомство прогнозирует, что по итогам 2024 года турпоток вырастет на 9,6%, с 9,4 до 10,3 млн человек.