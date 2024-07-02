    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 18

    3 м/с, зап

    753мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.3eur93.96

    За полгода Петербург посетили почти 5 млн туристов

    386
    обсудить

    За первое полугодие 2024 года Петербург посетили 4,96 млн туристов. Об этом на заседании городского правительства 2 июля рассказала врио главы комитета по развитию туризма Нана Гвичия.

    Для сравнения, за аналогичный период 2023 года в Петербург приехали 4,1 млн гостей. Таким образом, рост турпотока составил 20%.

    За весь 2023 год Северную столицу посетили 9,4 млн путешественников. В 2024 году власти города прогнозируют, что турпоток составит 10,3 млн человек.

    В 2024 в Петербурге планируется открыть 18 гостиниц общей вместимостью больше 6 тысяч номеров, добавила Гвичия.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close