За полгода Петербург посетили почти 5 млн туристов

За первое полугодие 2024 года Петербург посетили 4,96 млн туристов. Об этом на заседании городского правительства 2 июля рассказала врио главы комитета по развитию туризма Нана Гвичия.

Для сравнения, за аналогичный период 2023 года в Петербург приехали 4,1 млн гостей. Таким образом, рост турпотока составил 20%.

За весь 2023 год Северную столицу посетили 9,4 млн путешественников. В 2024 году власти города прогнозируют, что турпоток составит 10,3 млн человек.

В 2024 в Петербурге планируется открыть 18 гостиниц общей вместимостью больше 6 тысяч номеров, добавила Гвичия.