Новый законопроект Ростуризма: 100% возврат денег за туры и невозвратный тариф для отелей

Ростуризм разработал законопроект «О туризме и туристической деятельности», который в числе прочего предлагает изменить систему гарантий для возврата средств туристам в случае банкротства операторов. Документ опубликован 29 декабря на официальном портале правовой информации.



В частности, предлагается ввести в туристической отрасли эксроу-счета, как в строительстве. Средства, уплаченные путешественником за тур, замораживаются на специальных счетах, доступ к которым открывается операторам только через три дня после возвращения туриста домой. Если тур по каким-либо причинам не состоялся, покупателю полностью возвращают всю уплаченную сумму. Если проблемы возникнут уже во время поездки, из возвратных денег вычтут фактически понесенные расходы.

