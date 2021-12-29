Новый законопроект Ростуризма: 100% возврат денег за туры и невозвратный тариф для отелей

Ростуризм разработал законопроект «О туризме и туристической деятельности», который в числе прочего предлагает изменить систему гарантий для возврата средств туристам в случае банкротства операторов. Документ опубликован 29 декабря на официальном портале правовой информации.
В частности, предлагается ввести в туристической отрасли эксроу-счета, как в строительстве. Средства, уплаченные путешественником за тур, замораживаются на специальных счетах, доступ к которым открывается операторам только через три дня после возвращения туриста домой. Если тур по каким-либо причинам не состоялся, покупателю полностью возвращают всю уплаченную сумму. Если проблемы возникнут уже во время поездки, из возвратных денег вычтут фактически понесенные расходы.
Также законопроект предусматривает отчисления всей отрасли в «Фонд защиты прав туристов», который будет курировать Ростуризм. Как рассказала руководитель ведомства Зарина Догузова РБК, в случае банкротства оператора туристы смогут рассчитывать на компенсацию из фонда в размере порядка 40 тысяч рублей за тур. Страховка будет стоить около 250 рублей.
Также Ростуризм предложил ввести невозвратный тариф для отелей. «Гостиницы могут предлагать услуги по минимальным ценам по аналогии с авиаперевозчиками. Выиграет в итоге турист, плюс удобно бизнесу — привлекать дополнительных клиентов», — цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.