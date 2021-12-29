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Новый законопроект Ростуризма: 100% возврат денег за туры и невозвратный тариф для отелей

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Ростуризм разработал законопроект «О туризме и туристической деятельности», который в числе прочего предлагает изменить систему гарантий для возврата средств туристам в случае банкротства операторов. Документ опубликован 29 декабря на официальном портале правовой информации.

В частности, предлагается ввести в туристической отрасли эксроу-счета, как в строительстве. Средства, уплаченные путешественником за тур, замораживаются на специальных счетах, доступ к которым открывается операторам только через три дня после возвращения туриста домой. Если тур по каким-либо причинам не состоялся, покупателю полностью возвращают всю уплаченную сумму. Если проблемы возникнут уже во время поездки, из возвратных денег вычтут фактически понесенные расходы.

Также законопроект предусматривает отчисления всей отрасли в «Фонд защиты прав туристов», который будет курировать Ростуризм. Как рассказала руководитель ведомства Зарина Догузова РБК, в случае банкротства оператора туристы смогут рассчитывать на компенсацию из фонда в размере порядка 40 тысяч рублей за тур. Страховка будет стоить около 250 рублей.

Также Ростуризм предложил ввести невозвратный тариф для отелей. «Гостиницы могут предлагать услуги по минимальным ценам по аналогии с авиаперевозчиками. Выиграет в итоге турист, плюс удобно бизнесу — привлекать дополнительных клиентов», — цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.

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Комментарии (5)

Свободу Лёхе!
Нормально, кто-то решил, что обобрал уже население настолько, чтобы объявить.. - Мы Здесь Государство! ) Невозможно на это смотреть без любопытства, - что же будет дальше.. С Новым Годом наступающим! )
Денеб
Боюсь, этот новый законопроект станет последним гвоздём в гроб российского туристического бизнеса.........
263580521
Сдурели совсем? Туроператоры откуда деньги будут брать на бронирование всего? Кредиты в банках брать? Так турпакеты будут стоить как крыло от самолета.
Но главное, конечно, в проекте, это сбор денег Ростуризмом. У нас почти все проекты для того, чтобы создать какую-нибудь структуру около государства, которая будет собирать деньги. И там будут трудоустроены деточки нужных людей на зарплатки в полмиллиона ((
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