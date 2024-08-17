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    Смертельное ДТП на Пироговской: стало понятно, почему водитель KIA мог резко перестроиться

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    Водитель KIA ехал с высокой скоростью в крайнем левом ряду по Пироговской набережной, когда таксист, предположительно на Renault Logan, на относительно небольшой скорости перестроился туда же. В этот момент KIA резко перестроился в крайнюю правую полосу, задев Opel. Такая картина произошедшего вырисовывается исходя из кадров с видеорегистратора, которыми 17 августа с «Фонтанкой» поделилась наша читательница.

    читатель «Фонтанки»

    Как писала «Фонтанка», ДТП произошло в половине двенадцатого в ночь на 16 августа. За рулем KIA находился 25-летний мужчина, который перестроился из крайнего левого ряда в крайний правый прямо перед ехавшим там «Опелем». Однако на ранее опубликованных кадрах не было видно, из-за чего водитель KIA мог совершить такой маневр. Таксист на Renault Logan в итоге уехал дальше после произошедшего, как следует из записи.

    К сожалению, ДТП оказалось смертельным. Шофер KIA в итоге скончался от полученных травм. Полиция проводит проверку.

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