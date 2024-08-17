Смертельное ДТП на Пироговской: стало понятно, почему водитель KIA мог резко перестроиться

Водитель KIA ехал с высокой скоростью в крайнем левом ряду по Пироговской набережной, когда таксист, предположительно на Renault Logan, на относительно небольшой скорости перестроился туда же. В этот момент KIA резко перестроился в крайнюю правую полосу, задев Opel. Такая картина произошедшего вырисовывается исходя из кадров с видеорегистратора, которыми
читатель «Фонтанки»
Как писала «Фонтанка», ДТП произошло в половине двенадцатого в ночь на
К сожалению, ДТП оказалось смертельным. Шофер KIA в итоге скончался от полученных травм. Полиция проводит проверку.