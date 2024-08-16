    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 25

    3 м/с, ю-з

    760мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.8eur98.32

    Роковое перестроение и полет в столб на Пироговской попали на видео

    4235
    23 комментария

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Смертельное ДТП, которое произошло минувшей ночью в Выборгском районе Петербурга, попало на камеру видеорегистратора одного из его участников. Запись 16 августа опубликовала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Авария, напомним, произошла в 23:33 15 августа возле дома 15 по Пироговской набережной. Молодой человек 25 лет, управляя автомобилем «КИА», перестроился из крайнего левого ряда в крайний правый прямо перед ехавшим там «Опелем» под управлением 26-летнего водителя. Тот стукнул KIA в правый бок, отчего машину развернуло поперек дороги и отбросило на тротуар, где она снесла фонарный столб.

    Водитель «КИА» погиб на месте. На фотографиях видно, что удар о столб пришелся как раз на его сторону. Полиция ведет проверку.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургДТПДТП в ПетербургеДТП со столбом
    ЛАЙК5
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 23

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    23
    close