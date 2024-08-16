Роковое перестроение и полет в столб на Пироговской попали на видео

Смертельное ДТП, которое произошло минувшей ночью в Выборгском районе Петербурга, попало на камеру видеорегистратора одного из его участников. Запись 16 августа опубликовала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Авария, напомним, произошла в 23:33 15 августа возле дома 15 по Пироговской набережной. Молодой человек 25 лет, управляя автомобилем «КИА», перестроился из крайнего левого ряда в крайний правый прямо перед ехавшим там «Опелем» под управлением 26-летнего водителя. Тот стукнул KIA в правый бок, отчего машину развернуло поперек дороги и отбросило на тротуар, где она снесла фонарный столб.