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    Подбил соседа и намотался на столб. Подробности смертельного ДТП на Пироговской набережной

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    Полиция устанавливает обстоятельства смертельной аварии со столбом в Выборгском районе Петербурга. Ей предшествовало перестроение через всю дорогу.

    В 23:33 15 августа у дома 15 по Пироговской набережной 25-летний водитель легковой «КИА» при перестроении столкнулся с «Опелем» под управлением молодого человека 26 лет, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 16 августа. От удара одна из машин отлетела в фонарный столб, ее водитель погиб на месте.

    Со слов очевидцев, на мачту освещения практически намотало KIA K5. На дороге остался оторванный бампер. Удар о столб пришелся прямо на водительскую дверь. По данным очевидцев, водитель «КИА» резко перестроился из крайнего левого ряда в крайний правый на трехполосной дороге и получил удар в правый бок от ехавшего там автомобиля. После этого K5 развернуло и боком вынесло на тротуар — прямо в столб. Последний удара не выдержал и упал.

    По факту ДТП полиция ведет проверку.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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