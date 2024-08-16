Школьник из Петербурга, убивший своего отца, получил 3 года воспитательной колонии

Московский районный суд Петербурга приговорил восьмиклассника, убившего своего отца, к трем годам воспитательной колонии. Об этом 16 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
16-летний школьник признан виновным по статье ст. 105 УК РФ «Убийство».
Семейная драма случилась на юге Петербурга ночью 1 января 2024-го года. Подросток поссорился со своим 45-летним отцом. Во время конфликта, школьник схватился за нож. Позже медики забрали мужчину с ранением живота. 3 января восьмиклассника отправили под домашний арест.
«Вину он признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в воспитательной колонии. Фигурант взят под стражу в зале суда немедленно», – уточнили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.