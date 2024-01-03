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    Петербургский школьник начал год с домашнего ареста. Его отца увезли в больницу с ножевым ранением

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    Московский районный суд Петербурга отправил под домашний арест восьмиклассника, отца которого увезли с ножевым ранением в больницу. Решение вынесено 3 января.

    По версии следствия, около четырех утра первого января в квартире в 5-м Предпортовом проезде подросток во время ссоры ударил отца ножом в голову и в туловище. Мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии.

    16-летнему школьнику предъявлено обвинение. Вину он признал частично, уточнили в объединённой пресс-службе судов.

    Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Под домашним арестом восьмиклассник пробудет до 29 февраля.

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