Петербургский школьник начал год с домашнего ареста. Его отца увезли в больницу с ножевым ранением

Московский районный суд Петербурга отправил под домашний арест восьмиклассника, отца которого увезли с ножевым ранением в больницу. Решение вынесено 3 января.



По версии следствия, около четырех утра первого января в квартире в 5-м Предпортовом проезде подросток во время ссоры ударил отца ножом в голову и в туловище. Мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии.

16-летнему школьнику предъявлено обвинение. Вину он признал частично, уточнили в объединённой пресс-службе судов.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Под домашним арестом восьмиклассник пробудет до 29 февраля.