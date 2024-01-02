Сын отправил отца в реанимацию с ножевым ранением на юге Петербурга. Школьник задержан

Семейный конфликт с тяжелыми последствиями для здоровья произошёл в Московском районе Петербурга в новогоднюю ночь. Агрессором выступил несовершеннолетний.
Как стало известно «Фонтанке» 2 января, накануне утром скорую вывали на 5-й Предпортовый проезд. Медики забрали в больницу 45-летнего мужчину с ножевым ранением живота. Его состояние врачи оценили как тяжелое. Пострадавшего поместили в реанимацию.
Также из квартиры вывели 16-летнего школьника. По словам отца, восьмиклассник ударил его ножом в живот в ходе ссоры.
«Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.