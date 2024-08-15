«Были определенные нюансы». Вице-губернатор Разумишкин рассказал об обрушении дома на Большой Зелениной

Вице-губернатор Евгений Разумишкин в ходе прямой линии на телеканале «Санкт-Петербург» 15 августа прокомментировал обрушения перекрытий в жилых домах, которые дважды за этот месяц произошли в Петербурге.





Так, в начале месяца в Петроградском районе произошло обрушение на Большой Зелениной, 1. Жителей перед этим эвакуировали, а квартал оцепили. «Мы видели определенные нюансы, которые дали возможность обрушения», — сказал чиновник. Он добавил, что дом выстоял, противоаварийные работы проведены, а в остальном разберутся следователи.



12 августа перекрытие между четвертым этажом и чердаком обрушилось при ремонте одной из квартир дома 46 на Гороховой улице. Об этом доме Разумишкин сказал уже более конкретно: нарушения были со стороны собственников, которые снесли капитальные стены.



По словам Разумишкина, в последнее время чиновники провели противоаварийные работы в 486 домах, которых могла ждать судьба домов на Гороховой и Большой Зелениной. Еще 18 адресов держат на контроле, добавил он.

