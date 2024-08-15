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    СМИ: в деле о смерти звезды «Друзей» Мэттью Перри появились первые задержанные

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    Полиция США задержала минимум одного человека в связи со смертью актера Мэттью Перри, известного ролью Чендлера Бинга в культовом сериале «Друзья». Об этом стало известно 15 августа.

    Так, NBC News, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, пишет об одном задержанном в Южной Калифорнии, но таблоид TMZ сообщает уже о задержании нескольких человек, среди которых как минимум один врач и несколько наркодилеров, снабжавших актера кетамином.

    Иных подробностей не приводится.

    Напомним, Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет 28 октября. Тело Перри обнаружили в джакузи у него дома. За пару часов до этого Перри вернулся домой после двухчасовой игры в пиклбол — смесь бадминтона, тенниса и настольного тенниса. Он отправил помощника с поручением. После возвращения ассистент обнаружил, что «Перри не отвечает».

    По данным The New York Times, в организме погибшего было обнаружено наркотическое вещество.

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    Мэттью ПерриСмертьАрестЗадержания
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