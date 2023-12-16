    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -8

    2 м/с, с-з

    763мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd89.7eur98.42

    NYT назвал причину смерти звезды «Друзей» Мэттью Перри

    1788
    2 комментария

    В организме погибшего в собственном джакузи актера Мэттью Перри было обнаружено наркотическое вещество, пишет 15 декабря The New York Times. Издание ссылается на отчет судмедэксперта округа Лос-Анджелес.

    Газета уточняет, что «утопление, ишемическая болезнь сердца и действие опиоидов также способствовали смерти звезды сериала «Друзья»». Но вскрытие объяснило его смерть в первую очередь «острым воздействием» наркотика, с помощью которого он «лечился от депрессии».

    Как сообщает The New York Times, токсикологические тесты также выявили «терапевтический» уровень препарата, который использовался для лечения наркотической зависимости и обезболивания; однако эксперты не обнаружили следов алкоголя.

    Напомним, Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет 28 октября. Тело Перри обнаружили в джакузи у него дома. За пару часов до этого Перри вернулся домой после двухчасовой игры в пиклбол — смесь бадминтона, тенниса и настольного тенниса. Он отправил помощника с поручением. После возвращения ассистент обнаружил, что «Перри не отвечает».

    Мэттью Перри был известен ролью Чендлера Бинга в культовом сериале «Друзья». Также он сыграл в романтических комедиях «Поспешишь — людей насмешишь», «Мошенники», «Танго втроем» и в других фильмах. Он много лет лечился от алкоголизма и наркотической зависимости.

    После смерти Перри агент американской актрисы Лизы Кудроу, которая играла Фиби в «Друзьях», заявил, что она хочет позаботиться об осиротевшей собаке своего партнера по сериалу.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Мэттью Перри
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 2

    Гость16 Дек 2023 в 02:33
    Жаль в 54 года,кроме собаки нет семьи,жил бы по больше
    +0−0
    Гость16 Дек 2023 в 02:10
    В СССР кетамин назначали морфинистам в качестве замещающей терапии, ЕСИЧО.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close