NYT назвал причину смерти звезды «Друзей» Мэттью Перри

В организме погибшего в собственном джакузи актера Мэттью Перри было обнаружено наркотическое вещество, пишет 15 декабря The New York Times. Издание ссылается на отчет судмедэксперта округа Лос-Анджелес.

Газета уточняет, что «утопление, ишемическая болезнь сердца и действие опиоидов также способствовали смерти звезды сериала «Друзья»». Но вскрытие объяснило его смерть в первую очередь «острым воздействием» наркотика, с помощью которого он «лечился от депрессии».



Как сообщает The New York Times, токсикологические тесты также выявили «терапевтический» уровень препарата, который использовался для лечения наркотической зависимости и обезболивания; однако эксперты не обнаружили следов алкоголя.

