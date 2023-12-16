NYT назвал причину смерти звезды «Друзей» Мэттью Перри

В организме погибшего в собственном джакузи актера Мэттью Перри было обнаружено наркотическое вещество, пишет 15 декабря The New York Times. Издание ссылается на отчет судмедэксперта округа Лос-Анджелес.
Газета уточняет, что «утопление, ишемическая болезнь сердца и действие опиоидов также способствовали смерти звезды сериала «Друзья»». Но вскрытие объяснило его смерть в первую очередь «острым воздействием» наркотика, с помощью которого он «лечился от депрессии».
Как сообщает The New York Times, токсикологические тесты также выявили «терапевтический» уровень препарата, который использовался для лечения наркотической зависимости и обезболивания; однако эксперты не обнаружили следов алкоголя.
Напомним, Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет 28 октября. Тело Перри обнаружили в джакузи у него дома. За пару часов до этого Перри вернулся домой после двухчасовой игры в пиклбол — смесь бадминтона, тенниса и настольного тенниса. Он отправил помощника с поручением. После возвращения ассистент обнаружил, что «Перри не отвечает».
Мэттью Перри был известен ролью Чендлера Бинга в культовом сериале «Друзья». Также он сыграл в романтических комедиях «Поспешишь — людей насмешишь», «Мошенники», «Танго втроем» и в других фильмах. Он много лет лечился от алкоголизма и наркотической зависимости.
После смерти Перри агент американской актрисы Лизы Кудроу, которая играла Фиби в «Друзьях», заявил, что она хочет позаботиться об осиротевшей собаке своего партнера по сериалу.