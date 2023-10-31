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    Настоящие «Друзья». Собаку покойного Мэттью Перри хочет взять себе актриса Лиза Кудроу

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    Агент американской актрисы Лизы Кудроу, которая играла Фиби в культовом сериале «Друзья», заявил, что она хочет позаботиться о собаке своего покойного партнера по сериалу Мэттью Перри. Об этом 30 октября сообщило издание Starhit.

    Напомним, Перри, сыгравший одну из главных ролей в сериале «Друзья», умер 29 октября в возрасте 54 лет. Тело артиста обнаружили в джакузи у него дома. Смерть признали ненасильственной, следов наркотиков в доме не нашли.

    В 2022 году актер выпустил очень откровенные мемуары «Друзья, любовники и большая ужасная вещь», в которых он рассказал об алкогольной и наркотической зависимостях. Как писал Перри, ему наконец удалось полностью преодолеть болезнь.

    Ни жены, ни детей у Перри не было. Без хозяина остался его любимый пес по имени Альфред. О его судьбе намерена позаботиться Кудроу.

    «Она подумывает о том, чтобы взять к себе его любимую собаку», — сказал агент актрисы.

    Уже объявлено, что на похоронах Мэттью Перри соберется весь основной актерский состав «Друзей».

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    Мэттью Перри
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