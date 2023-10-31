Настоящие «Друзья». Собаку покойного Мэттью Перри хочет взять себе актриса Лиза Кудроу

Агент американской актрисы Лизы Кудроу, которая играла Фиби в культовом сериале «Друзья», заявил, что она хочет позаботиться о собаке своего покойного партнера по сериалу Мэттью Перри. Об этом 30 октября сообщило издание Starhit.

Напомним, Перри, сыгравший одну из главных ролей в сериале «Друзья», умер 29 октября в возрасте 54 лет. Тело артиста обнаружили в джакузи у него дома. Смерть признали ненасильственной, следов наркотиков в доме не нашли.

В 2022 году актер выпустил очень откровенные мемуары «Друзья, любовники и большая ужасная вещь», в которых он рассказал об алкогольной и наркотической зависимостях. Как писал Перри, ему наконец удалось полностью преодолеть болезнь.

