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    Звезду сериала «Друзья» Мэттью Перри обнаружили мертвым

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    11 комментариев

    Американский актер Мэттью Перри, сыгравший одну из главных ролей в сериале «Друзья», умер в возрасте 54 лет. Об этом в воскресенье, 29 октября, сообщило издание Los Angeles Times со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

    Тело Перри обнаружили в джакузи у него дома. Портал TMZ уточняет, что на месте нет следов наркотиков, а смерть признана ненасильственной. «[Актер] умер <...> после некоторой физической активности. <...> Как нам говорят, он, вероятно, утонул», — сказано в публикации издания.

    По данным TMZ, Мэттью вернулся домой после двухчасовой игры в пиклбол — смесь бадминтона, тенниса и настольного тенниса. Он отправил помощника с поручением. После возвращения ассистент обнаружил, что «Перри не отвечает». Он обратился в службу 911. «Сотрудники службы экстренного реагирования примчались по вызову об остановке сердца», — пишет портал.

    Официальная причина смерти пока не названа.

    «Мы опустошены кончиной нашего дорогого друга Мэтью Перри. Мэттью был невероятно одаренным актером и неотъемлемой частью семьи Warner Bros. Television Group», — заявили CNN в телевизионной компании, которая продюсировала сериал «Друзья».

    Мэттью Перри был известен ролью Чендлера Бинга в культовом сериале «Друзья». Также он сыграл в романтических комедиях «Поспешишь — людей насмешишь», «Мошенники», «Танго втроем» и в другом.

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    Комментарии 11

    Гость29 Окт 2023 в 08:11
    Жижа работает
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