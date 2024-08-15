Три автобуса сгорели возле автовокзала на Обводном: вот что происходило вокруг

На парковке рядом с автовокзалом на Днепропетровской вспыхнул один из автобусов, пламя быстро перешло на рядом стоящий транспорт. Сам инцидент не попал на камеры видеонаблюдения, однако в распоряжении «Фонтанки» оказались кадры ликвидации пожара на Обводном канале.

Сообщение о возгорании поступило в 16:43. Почти сразу жители города увидели в небе столб черного дыма. На место незамедлительно прибыли сотрудники петербургского ГУ МЧС, которые подсоединили пожарные шланги к системе и принялись тушить пламя.