    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 25

    2 м/с, зап

    763мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.01eur100.31

    Три автобуса сгорели возле автовокзала на Обводном: вот что происходило вокруг

    6559
    обсудить

    На парковке рядом с автовокзалом на Днепропетровской вспыхнул один из автобусов, пламя быстро перешло на рядом стоящий транспорт. Сам инцидент не попал на камеры видеонаблюдения, однако в распоряжении «Фонтанки» оказались кадры ликвидации пожара на Обводном канале.

    Сообщение о возгорании поступило в 16:43. Почти сразу жители города увидели в небе столб черного дыма. На место незамедлительно прибыли сотрудники петербургского ГУ МЧС, которые подсоединили пожарные шланги к системе и принялись тушить пламя.

    «Фонтанка.ру»

    По предварительным данным «Фонтанки», причиной возгорания стала разгерметизация топливной системы у одного из автобусов (тот, что по центру), от него пламя перекинулось на соседние машины. Немного пострадал и стоявший рядом грузовик. Судя по кадрам, полыхали белые рейсовые автобусы Scania и Mercedes; марку третьего пока не удалось установить из-за сильных повреждений.

    Фото: прокуратура Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    В Агентстве внешнего транспорта уточнили «Фонтанке», что автобусы готовились к выполнению рейсов в Элисту и Ригу — первый был отменен, время отправления второго изменено на более позднее.

    Фото: прокуратура Петербурга

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Пожар
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close