Три автобуса сгорели возле автовокзала на Обводном: вот что происходило вокруг

На парковке рядом с автовокзалом на Днепропетровской вспыхнул один из автобусов, пламя быстро перешло на рядом стоящий транспорт. Сам инцидент не попал на камеры видеонаблюдения, однако в распоряжении «Фонтанки» оказались кадры ликвидации пожара на Обводном канале.
Сообщение о возгорании поступило в 16:43. Почти сразу жители города увидели в небе столб черного дыма. На место незамедлительно прибыли сотрудники петербургского ГУ МЧС, которые подсоединили пожарные шланги к системе и принялись тушить пламя.
«Фонтанка.ру»
По предварительным данным «Фонтанки», причиной возгорания стала разгерметизация топливной системы у одного из автобусов (тот, что по центру), от него пламя перекинулось на соседние машины. Немного пострадал и стоявший рядом грузовик. Судя по кадрам, полыхали белые рейсовые автобусы Scania и Mercedes; марку третьего пока не удалось установить из-за сильных повреждений.
В Агентстве внешнего транспорта уточнили «Фонтанке», что автобусы готовились к выполнению рейсов в Элисту и Ригу — первый был отменен, время отправления второго изменено на более позднее.