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    ВТБ: доля семейной ипотеки в августе выросла в два раза в общем объеме жилищных кредитов в Петербурге и Ленобласти

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    Доля семейной ипотеки в общем объеме продаж в августе выросла в два раза и достигла двух третей от общего объема выданных в Петербурге и Ленобласти жилищных кредитов, рассказали в ВТБ.

    «После завершения действия льготной программы на новостройки под 8 % значение «семейной» ипотеки растет, — отметила заместитель начальника управления розничных продаж ВТБ Вера Тучкова. — В условиях высоких ставок «семейная» ипотека позволяет нуждающимся в поддержке заемщикам получить кредит на льготных условиях».

    С 10 июля, когда были объявлены новые параметры программы, ВТБ выдал в регионе 1,3 млрд рублей, всего же по стране объем выдачи за этот период составляет 17 млрд рублей. Средний размер кредита при этом составил 6,6 млн рублей.

    Отметим, что в соответствии с новыми условиями, кредит на покупку новостройки может взять семья с ребенком до 6 лет или с ребенком-инвалидом по всей стране, для семей с двумя несовершеннолетними детьми (независимо от их возраста) семейная ипотека доступна в малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек, а также в регионах с низким объемом строительства или в которых есть индивидуальные программы развития. Кроме того, в любом регионе семьи с двумя детьми, с одним ребенком до 6 лет или ребенком-инвалидом могут приобрести по льготной семейной ипотеке частный дом от застройщика или получить деньги от банка на его строительство с использованием счета эскроу.

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