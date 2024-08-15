ВТБ: доля семейной ипотеки в августе выросла в два раза в общем объеме жилищных кредитов в Петербурге и Ленобласти

Доля семейной ипотеки в общем объеме продаж в августе выросла в два раза и достигла двух третей от общего объема выданных в Петербурге и Ленобласти жилищных кредитов, рассказали в ВТБ.

С 10 июля, когда были объявлены новые параметры программы, ВТБ выдал в регионе 1,3 млрд рублей, всего же по стране объем выдачи за этот период составляет 17 млрд рублей. Средний размер кредита при этом составил 6,6 млн рублей.

Отметим, что в соответствии с новыми условиями, кредит на покупку новостройки может взять семья с ребенком до 6 лет или с ребенком-инвалидом по всей стране, для семей с двумя несовершеннолетними детьми (независимо от их возраста) семейная ипотека доступна в малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек, а также в регионах с низким объемом строительства или в которых есть индивидуальные программы развития. Кроме того, в любом регионе семьи с двумя детьми, с одним ребенком до 6 лет или ребенком-инвалидом могут приобрести по льготной семейной ипотеке частный дом от застройщика или получить деньги от банка на его строительство с использованием счета эскроу.