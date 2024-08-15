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    Экс-помощника депутата судят за дебош со стрельбой в кафе на Ворошилова. Ему добавили статью

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    Помощник областного депутата оказался на скамье подсудимых после шумного празднования в День космонавтики в Петербурге, но уже с приставкой «экс». К завершению расследования его дело приросло ещё одной статьёй.

    Прокуратура г. Санкт-Петербурга

    О передаче дела в суд с утверждённым обвинительным заключением 15 августа сообщила прокуратура Петербурга. 44-летнему уроженцу Ленобласти вменяют хулиганство (213 УК) и умышленное причинение лёгкого вреда здоровью (115 УК), всё — с применением оружия.

    Его визит запомнился персоналу и посетителям кафе на улице Ворошилова. По данным следствия, вечером 12 апреля перебравший спиртного мужчина пугал людей в заведении, хватал за шею бармена, требуя предъявить содержимое карманов, угрожал работникам кухни пистолетом и уже в зале выстрелил в ногу посетителя.

    Прокуратура г. Санкт-Петербурга

    «Фонтанка» писала, что героем вечера стал помощник депутата от КПРФ Законодательного собрания Ленобласти. До эскапады со стрельбой он работал больше года, нареканий не было. В кафе рассказали, что гость требовал у окружающих документы, активно предъявлял свои и говорил о террористах.

    Дмитрия Сенина арестовали как обвиняемого в хулиганстве. Вину он признавал. Его дело слушает Невский районный суд.

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