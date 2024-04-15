    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Без существенных осадков

    Ощущается как 3

    2 м/с, зап

    743мм

    96%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd93.44eur99.73

    Помощника депутата заключили под стражу после стрельбы в ресторане Петербурга. Он раскаивается

    1732
    8 комментариев

    Невский районный суд избрал меру пресечения помощнику депутата Дмитрию Сенину. Мужчину обвиняют в хулиганстве с применением оружия после стрельбы в ресторане.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в понедельник, 15 апреля, обвиняемого заключили под стражу до 13 июня. Сам Сенин признал вину, раскаялся и попросил отправить его под домашний арест, но суд решил иначе.

    43-летний помощник депутата от КПРФ Заксобрания Ленобласти Дмитрия Звонкова Дмитрий Сенин стал фигурантом уголовного дела после дебоша в ресторане на улице Ворошилова. Мужчина приставил пистолет к голове одного из посетителей, затем схватил за шею и волосы официантку. Ей удалось вырваться, но нападавший успел в нее выстрелить. Позже девушка рассказала, что стрелявшему показалось, будто его окружают террористы. 13 апреля задержанному предъявили обвинение в хулиганстве с применением оружия (часть 2 статьи 213 УК РФ).

    По предварительным данным, Сенина несколько раз уже привлекали к ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда, наркотики, мошенничество и грабёж в конце девяностых — начале нулевых.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК4
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 8

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close