Помощника депутата заключили под стражу после стрельбы в ресторане Петербурга. Он раскаивается

Невский районный суд избрал меру пресечения помощнику депутата Дмитрию Сенину. Мужчину обвиняют в хулиганстве с применением оружия после стрельбы в ресторане.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в понедельник, 15 апреля, обвиняемого заключили под стражу до 13 июня. Сам Сенин признал вину, раскаялся и попросил отправить его под домашний арест, но суд решил иначе.



43-летний помощник депутата от КПРФ Заксобрания Ленобласти Дмитрия Звонкова Дмитрий Сенин стал фигурантом уголовного дела после дебоша в ресторане на улице Ворошилова. Мужчина приставил пистолет к голове одного из посетителей, затем схватил за шею и волосы официантку. Ей удалось вырваться, но нападавший успел в нее выстрелить. Позже девушка рассказала, что стрелявшему показалось, будто его окружают террористы. 13 апреля задержанному предъявили обвинение в хулиганстве с применением оружия (часть 2 статьи 213 УК РФ).