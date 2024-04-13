«Думал, что у всех бомбы». До стрельбы в ресторане Петербурга помощника депутата могли довести мнимые террористы

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Вымышленной террористической угрозе противостоял в Петербурге помощник областного коммуниста. Он требовал у окружающих документы и активно предъявлял свои. О незабываемом вечере в ресторане на улице Ворошилова «Фонтанке» 13 апреля рассказала 21-летняя официантка. На видео помощник депутата хватает её за шею, волосы, а потом преследует убегающую девушку, стреляя в спину. Другим посетителям наслаждаться ужином это не мешает.

Как запомнила девушка, попавшая на видео сцена разыгралась, когда в зале были заняты пять или шесть столов. Помогать ей не спешили.

Учинившего дебош она видела в ресторане впервые. Он пришёл около пяти часов вечера пятницы с компанией, через час-два остался за столиком в одиночестве. Поначалу гость не привлекал особого внимания, но ближе к десяти часам выпитое дало о себе знать. По словам девушки, она обслуживала столик мужчины и смогла утихомирить, когда он набросился на бармена.

Когда разбушевавшийся посетитель с пистолетом начал приставать к другой компании, официантка решилась снова его отвлечь, но в этот раз спасаться пришлось самой. По счастью, пули пролетели мимо. «Мужчина перепил. Ему казалось, что у всех бомбы, что вокруг террористы, которых нужно задержать и осмотреть карманы. Требовал, чтобы гости показали ему документы. Кричал, сам показывал удостоверение», — рассказала девушка.

Остывать в отдел полиции вместе с травматическим пистолетом уехал 44-летний помощник депутата от КПРФ ЗакСа Ленобласти. Дмитрий Звонков сообщил 47news, что в будущем будет ответственнее подходить к выбору помощников. Отметившийся стрельбой в Петербурге работал на него больше года, исполнял различные поручения во время выборов и проявлял себя ответственным сотрудником.