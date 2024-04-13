Помощника депутата от КПРФ задержали за стрельбу в Петербурге

Камера запечатлела стрельбу в ресторане на улице Ворошилова в Петербурге. По данным 47news, хватку и травматический пистолет демонстрировал помощник депутата от КПРФ Законодательного собрания Ленобласти с бэкграундом из статей о мошенничестве, грабеже и причинении тяжкого вреда здоровью.

На кадрах крепкий мужчина в кожаной куртке нависает над столом, за которым сидят трое, и приставляет пистолет к голове одного из посетителей. Немногочисленные гости заведения реагируют на происходящее без эмоций, даже когда вооружённый гость хватает сначала за шею, а потом и за волосы официантку.

Девушке удаётся вырваться, однако мужчина так просто отпускать её не готов: он бежит следом, целится и, судя по всему, стреляет. Как говорят, стрелок успел показать и что-то похожее на удостоверение.

Стреляли в ресторане не единожды. С пулей в стопе в больницу увезли 44-летнего пострадавшего. По данным «Фонтанки», за медицинской помощью обратилась также 21-летняя девушка.



В отдел увезли жителя Подпорожья, за день до событий в ресторане «Мясо&Хлеб» отмечавшего свой 44-й день рождения. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что в отношении него составлен протокол о появлении пьяным в общественном месте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Депутат областного ЗакСа от КПРФ Дмитрий Звонков в разговоре с корреспондентом подтвердил, что задержанный является его помощником — ответственным, но, видимо, с привычками из 90-х.

