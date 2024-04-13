    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 9

    3 м/с, с-з

    759мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd93.44eur99.73

    Помощника депутата от КПРФ задержали за стрельбу в Петербурге

    7787
    12 комментариев

    Камера запечатлела стрельбу в ресторане на улице Ворошилова в Петербурге. По данным 47news, хватку и травматический пистолет демонстрировал помощник депутата от КПРФ Законодательного собрания Ленобласти с бэкграундом из статей о мошенничестве, грабеже и причинении тяжкого вреда здоровью.

    На кадрах крепкий мужчина в кожаной куртке нависает над столом, за которым сидят трое, и приставляет пистолет к голове одного из посетителей. Немногочисленные гости заведения реагируют на происходящее без эмоций, даже когда вооружённый гость хватает сначала за шею, а потом и за волосы официантку.

    Девушке удаётся вырваться, однако мужчина так просто отпускать её не готов: он бежит следом, целится и, судя по всему, стреляет. Как говорят, стрелок успел показать и что-то похожее на удостоверение.

    Стреляли в ресторане не единожды. С пулей в стопе в больницу увезли 44-летнего пострадавшего. По данным «Фонтанки», за медицинской помощью обратилась также 21-летняя девушка.

    В отдел увезли жителя Подпорожья, за день до событий в ресторане «Мясо&Хлеб» отмечавшего свой 44-й день рождения. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что в отношении него составлен протокол о появлении пьяным в общественном месте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Депутат областного ЗакСа от КПРФ Дмитрий Звонков в разговоре с корреспондентом подтвердил, что задержанный является его помощником — ответственным, но, видимо, с привычками из 90-х.

    «Лично я такое поведение не поддерживаю и осуждаю. Ни в коем случае нельзя применять оружие. В целом для меня это тоже хороший урок. В будущем буду ответственнее подходить к набору помощников», — добавил Звонков.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Стрельба в ресторане
    ЛАЙК1
    СМЕХ7
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ35
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close