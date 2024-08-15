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    Подарок со звёздочкой. Москвичка рассказала, как переводила мошенникам миллионы Ларисы Долиной

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    Встреча с певицей Ларисой Долиной стала реальным подарком от мошенников жительнице Москвы, сюрпризом, о котором аферисты промолчали, оказалось уголовное дело. Видео с рассказом 53-летней москвички, которую задержали как курьера мошенников, 15 августа опубликовала в своём телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Ирина Волк

    Женщина уверяет, что деньги Долиной забирала без злого умысла, поскольку сама была обманута. По её словам, беседы от лица сотрудников различных органов с ней вели не один день. В числе первых звонил человек будто бы из ФСБ. Он-то и предупредил об утечке данных, пообещал защиту.

    Дальше звонки стали регулярными, а разговоры с «должностными лицами» настолько привычными, что обсуждали даже музыкальные предпочтения. «Объясняли, что я персона известная, какие-то сведения нехорошие в мою сторону куда-то ушли, и они оказывают мне защиту и охрану, решают мои проблемы. <...> Очень много про меня знали, даже о моих детях. Никакого подозрения не было», — говорит фигурантка.

    Перед днём рождения ей, как говорит, пообещали подарок: встречу с известным человеком, но с небольшой услугой. У звезды будто бы возникли сложности, идёт расследование, подробности которого раскрывать нельзя, и будто бы нужен нейтральный человек, чтобы не добавлять проблем публичному человеку.

    «Я приехала. Это действительна была Лариса Долина, — продолжает фигурантка. — Мы поздоровались. Я была приятно удивлена». Со слов женщины, она, как и обязалась, забрала сумку, а после выполнила дальнейшие указания по переводу денег, не подозревая, что её используют. Ни само наличие купюр в сумке, ни сумма, ни необходимость оформить криптокошелёк её не смутили.

    В СМИ сообщали, что по подозрению в содействии мошенникам задержана жительница Москвы, которая работает тренером по пилатесу и стретчингу. 13 августа Лариса Долина в видеообращении рассказала, что стала жертвой «очень изощрённых и спланированных мошеннических действий». На её квартиру наложен арест. Ущерб оценивают более чем в 200 миллионов рублей. Представитель певицы добавил, что преступники брали кредиты, используя сгенерированное нейросетью изображение.

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