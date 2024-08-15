Подарок со звёздочкой. Москвичка рассказала, как переводила мошенникам миллионы Ларисы Долиной

Встреча с певицей Ларисой Долиной стала реальным подарком от мошенников жительнице Москвы, сюрпризом, о котором аферисты промолчали, оказалось уголовное дело. Видео с рассказом 53-летней москвички, которую задержали как курьера мошенников, 15 августа опубликовала в своём телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Женщина уверяет, что деньги Долиной забирала без злого умысла, поскольку сама была обманута. По её словам, беседы от лица сотрудников различных органов с ней вели не один день. В числе первых звонил человек будто бы из ФСБ. Он-то и предупредил об утечке данных, пообещал защиту.

Дальше звонки стали регулярными, а разговоры с «должностными лицами» настолько привычными, что обсуждали даже музыкальные предпочтения. «Объясняли, что я персона известная, какие-то сведения нехорошие в мою сторону куда-то ушли, и они оказывают мне защиту и охрану, решают мои проблемы. <...> Очень много про меня знали, даже о моих детях. Никакого подозрения не было», — говорит фигурантка.

Перед днём рождения ей, как говорит, пообещали подарок: встречу с известным человеком, но с небольшой услугой. У звезды будто бы возникли сложности, идёт расследование, подробности которого раскрывать нельзя, и будто бы нужен нейтральный человек, чтобы не добавлять проблем публичному человеку.

«Я приехала. Это действительна была Лариса Долина, — продолжает фигурантка. — Мы поздоровались. Я была приятно удивлена». Со слов женщины, она, как и обязалась, забрала сумку, а после выполнила дальнейшие указания по переводу денег, не подозревая, что её используют. Ни само наличие купюр в сумке, ни сумма, ни необходимость оформить криптокошелёк её не смутили.