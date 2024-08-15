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    Камера сняла противостояние безоружного пистолету и мачете на севере Петербурга

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    Полиция показала, кто мог ранить мужчину в Калининском районе Петербурга. У эскапады с оружием двух видов были зрители.

    ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    Судя по видео, опубликованному ГУ МВД по Петербургу 15 августа, участники конфликта встретились у парадной дома на Светлановском проспекте. Разговор на повышенных тонах вели во втором часу ночи 14 августа. Его содержание осталось за кадром, но утром к медикам обратился 31-летний местный житель с ранением в грудь.

    По предварительным данным, он был безоружной стороной конфликта. Оппоненты выступали против него с мачете и пистолетом. И если клинком только пугали, то из травмата выстрелили и попали.

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    Полицейские задержали подозреваемых у дома одного из них на улице Брянцева. По данным ведомства, это двое официально нетрудоустроенных петербуржцев 30 и 27 лет. Им вменяют уголовное хулиганство.

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