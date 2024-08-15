Камера сняла противостояние безоружного пистолету и мачете на севере Петербурга

Полиция показала, кто мог ранить мужчину в Калининском районе Петербурга. У эскапады с оружием двух видов были зрители.



ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Судя по видео, опубликованному ГУ МВД по Петербургу 15 августа, участники конфликта встретились у парадной дома на Светлановском проспекте. Разговор на повышенных тонах вели во втором часу ночи 14 августа. Его содержание осталось за кадром, но утром к медикам обратился 31-летний местный житель с ранением в грудь.



По предварительным данным, он был безоружной стороной конфликта. Оппоненты выступали против него с мачете и пистолетом. И если клинком только пугали, то из травмата выстрелили и попали.



Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Поделиться Поделиться



