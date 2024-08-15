На Светлановском стреляли и махали мачете. Пострадавший в больнице

Оружие стало аргументом в споре в Калининском районе Петербурга. Причины для его применения полицейским объясняют двое.



О стрельбе на Светлановском проспекте, 62/3, в экстренные службы в ночь на среду сообщила женщина, уточнившая, что ранен её знакомый, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 августа.



К приезду наряда у дома нашлась только гильза. Пострадавшего к утру отыскали в больнице. С непроникающим пулевым ранением груди к медикам был доставлен 31-летний житель Калининского района.



Он рассказал, что во втором часу ночи на Светлановском проспекте не разминулся с двумя незнакомцами. Вежливо завершить разговор не удалось. Со слов мужчины, один угрожал ему чем-то похожим на мачете, второй выстрелил.

