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    На Светлановском стреляли и махали мачете. Пострадавший в больнице

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    Оружие стало аргументом в споре в Калининском районе Петербурга. Причины для его применения полицейским объясняют двое.

    О стрельбе на Светлановском проспекте, 62/3, в экстренные службы в ночь на среду сообщила женщина, уточнившая, что ранен её знакомый, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 15 августа.

    К приезду наряда у дома нашлась только гильза. Пострадавшего к утру отыскали в больнице. С непроникающим пулевым ранением груди к медикам был доставлен 31-летний житель Калининского района.

    Он рассказал, что во втором часу ночи на Светлановском проспекте не разминулся с двумя незнакомцами. Вежливо завершить разговор не удалось. Со слов мужчины, один угрожал ему чем-то похожим на мачете, второй выстрелил.

    Изучив записи с камер, вечером 14 августа оперативники приехали к пятиэтажке на улице Брянцева, откуда увезли в отдел 30-летнего жильца и его 27-летнего товарища. С ними из квартиры забрали и травматический пистолет. По версии полиции, из него стрелял старший.

    Уголовное дело возбуждено по статье о хулиганстве. Оба мужчины задержаны на двое суток.

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