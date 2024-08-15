Петербуржец за несколько дней вернул долг в 10 млн рублей после ареста BMW

Арест BMW должника в Петербурге сделал то, чего не смогли добиться ограничения, наложенные на несколько земельных участков и квартир: заставили владельца вернуть долг знакомому. Вместе с исполнительским сбором и расходами на эвакуацию он составил около 11 миллионов рублей.



Житель Петербурга одолжил у знакомого 10 миллионов рублей и не вернул. Отдать долг его обязал суд, а для принудительного исполнения этого решения документы передали судебным приставам Центрального района, сообщает 15 августа пресс-служба УФССП по Петербургу.