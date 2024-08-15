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    Петербуржец за несколько дней вернул долг в 10 млн рублей после ареста BMW

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    Арест BMW должника в Петербурге сделал то, чего не смогли добиться ограничения, наложенные на несколько земельных участков и квартир: заставили владельца вернуть долг знакомому. Вместе с исполнительским сбором и расходами на эвакуацию он составил около 11 миллионов рублей.

    Житель Петербурга одолжил у знакомого 10 миллионов рублей и не вернул. Отдать долг его обязал суд, а для принудительного исполнения этого решения документы передали судебным приставам Центрального района, сообщает 15 августа пресс-служба УФССП по Петербургу.

    На уведомление о возбуждении исполнительного производства в личном кабинете на «Госуслугах» мужчина не отреагировал. Тогда приставы вынесли запрет на регистрационные действия с недвижимостью должника: у него оказалось несколько земельных участков с домами в Ленобласти, еще один в Крыму, три квартиры в Петербурге и несколько транспортных средств. Были арестованы его банковские счета, ему ограничили выезд за границу, но оплаты не последовало. Должнику уже даже начислили почти 700 тысяч рублей исполнительского сбора.

    В один из рейдов судебных приставов на улицах Петербурга выявили автомобиль BMW X6 2015 года выпуска, принадлежащий должнику. Машину эвакуировали на спецстоянку. А через несколько дней мужчина явился в районный отдел с оплаченными квитанциями: он полностью погасил и задолженность, и исполнительский сбор, и даже расходы на эвакуатор и стоянку. Деньги перечислили взыскателю, а с должника сняли ограничения.

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