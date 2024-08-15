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    Пенсионерка лишилась 16 тысяч, пока кочевница собирала рядом рассыпанную мелочь

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    Полиция задержала 45-летнюю женщину из Пушкина, которую подозревают в краже 16 тысяч рублей у пожилой женщины с Васильевского острова, сообщает 15 августа пресс-служба ГУ МВД России по региону. Пенсионерка осталась без денег из-за старого мошеннического трюка.

    87-летняя пенсионерка обратилась с заявлением о краже 20 июля. Правоохранителям она рассказала, что в тот день на остановке ее отвлекла незнакомка, которая «случайно» рассыпала мелочь у ее ног. В этот момент из сумки петербурженки пропали 16 тысяч рублей.

    пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

    Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Накануне в Пушкине, у дома 3 на бульваре Алексея Толстого, сотрудники уголовного розыска задержали 45-летнюю представительницу кочевого народа. Женщина нигде не трудоустроена, ранее судима.

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