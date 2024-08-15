Пенсионерка лишилась 16 тысяч, пока кочевница собирала рядом рассыпанную мелочь

Полиция задержала 45-летнюю женщину из Пушкина, которую подозревают в краже 16 тысяч рублей у пожилой женщины с Васильевского острова, сообщает 15 августа пресс-служба ГУ МВД России по региону. Пенсионерка осталась без денег из-за старого мошеннического трюка.

87-летняя пенсионерка обратилась с заявлением о краже 20 июля. Правоохранителям она рассказала, что в тот день на остановке ее отвлекла незнакомка, которая «случайно» рассыпала мелочь у ее ног. В этот момент из сумки петербурженки пропали 16 тысяч рублей.