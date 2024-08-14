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    Инфляция в России ускорилась. Дешевеют овощи, дорожают гостиницы и авиабилеты

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    Инфляция в России за период с 6 по 12 августа ускорилась до 0,05 %, следует из отчета Росстата, опубликованного 14 августа. Неделей ранее в стране наблюдалась нулевая инфляция.

    С начала года цены в России выросли на 5,11 %. В годовом выражении на 12 августа инфляция составила 9,54 %. За прошедшую неделю сильнее всего подешевели морковь (-3,4 %), свекла (-2,6 %) и картофель (-1,9 %). Также цены снизились на помидоры и бананы — на 1,6 % и 1,5 % соответственно. На 1,1 % убавили в цене репчатый лук и огурцы.

    Подорожали из продуктов сливочное масло (+0,7 %), маргарин (+0,6 %), свинина и пшеничная мука (+0,4 %). Из непродовольственных товаров цены выросли на туалетную бумагу — на 0,4 %, на зубные пасты и хозяйственное мыло — на 0,3 %, на электропылесосы — на 0,5 %. Незначительно подешевели спички, мужские носки, футболки и смартфоны.

    Тем временем подорожали обрезные доски, спортивные детские костюмы и сигареты с фильтром. Средняя стоимость проживания в гостиницах 4–5 звезд выросла на 0,7 %, трех звезд — на 0,5 %. Авиаперелеты экономом подорожали на 0,2 %.

    Цены на автомобильный бензин выросли на 0,3 %, дизельное топливо — на 0,1 %.

    За период с 30 июля по 5 августа Росстат зафиксировал нулевую инфляцию. Тогда подешевели морковь и авиаперелеты, подорожали — сливочное масло (+0,6 %), соль (+0,4 %), свинина, молоко, подсолнечное масло и мука (+0,3 %).

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