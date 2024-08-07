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    Росстат зафиксировал нулевую инфляцию. Подешевели морковь и авиаперелеты

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    За период с 30 июля по 5 августа инфляция в России оказалась нулевой, с начала года цены выросли на 4,99 %, следует из отчета Росстата, опубликованного 7 августа.

    За неделю подорожали сливочное масло (+0,6 %), соль (+0,4 %), свинина, молоко, подсолнечное масло и мука (+0,3 %). Из продуктов подешевели: свекла — на 3,3 %, морковь — на 3,2 %, помидоры — на 2 %, огурцы — на 1,8 %, и картофель — на 1,6 %. Также убавили в цене куриные яйца (-1 %), колбасы (-0,4 %) и вермишель (-0,3 %).

    Подорожали за прошедшую неделю телевизоры и смартфоны — на 1,2 % и 1 % соответственно. Среди медикаментов на 0,4–0,5 % выросли цены на левомеколь и поливитамины.

    Цены на автомобильный бензин выросли на 0,3 %, на дизельное топливо — на 0,2 %.

    Снизились и цены на авиаперелеты — на 7 %. Средняя стоимость проживания в четырех- и пятизвездочных отелях выросла на 0,6 %.

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