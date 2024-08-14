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    Двое мужчин получили ранения во время атаки БПЛА в Белгородской области

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    Двое мужчин получили ранения во время атаки БПЛА на Шебекино Белгородской области. Об этом 14 августа сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

    На этот раз один из БПЛА атаковал автобус. Водитель транспорта получил минно-взрывную травму, баротравму и множественные осколочные ранения грудной клетки. Мужчину госпитализировали в Шебекинскую ЦРБ. Дальше его планируют перевести в городскую больницу № 2.

    Второй мирный житель был ранен в селе Новая Таволжанка. Он с аналогичными ранениями и травмами сам обратился к врачам Шебекинской ЦРБ.

    «Еще один БПЛА атаковал частное домовладение в городе Шебекино. В доме выбиты окна, повреждены кровля и внутренняя отделка. Информация о последствиях уточняется», — сказал Вячеслав Гладков.

    Утром 14 августа FPV-дрон атаковал грузовик в Шебекино. Водитель автомобиля пострадал. Мужчина получил минно-взрывную травму и ранение коленного сустава. На момент происшествия был в тяжёлом состоянии. Ранним утром среды Шебекино также подвергалось атакам БПЛА. В Белгородской области объявили режим ЧС регионального уровня.

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