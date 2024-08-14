Права на «Белые розы», «Седую ночь» и другие хиты Шатунова передали семье артиста

В Сочи суд признал за семьей Юрия Шатунова исключительные права на 23 песни артиста. Об этом в среду, 14 августа, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем телеграм-канале.
Хостинский районный суд рассмотрел исковое заявление семьи Юрия Шатунова к бывшему продюсеру артиста Андрею Разину. В документе вдова и дети певца обратились с просьбой признать за ними исключительные права на музыкальные произведения советского и российского исполнителя.
По словам истцов, в октябре 2019 года между Юрием Шатуновым и Сергеем Кузнецовым, создателем группы «Ласковый май», был заключен договор об отчуждении исключительного права на 23 музыкальных произведения. Так, в июле 2022 года после смерти Шатунова семья певца унаследовала права на эти песни.
В то же время продюсер Андрей Разин утверждает, что в 1992 году он заключил договор с Кузнецовым, согласно которому получил права на 27 музыкальных произведений, в том числе 23 спорных. Как отмечают в пресс-службе, Разин не предоставил суду оригинал этого договора и при этом продолжает распоряжаться находящимися под спорным статусом песнями, передавая права на них третьим лицам.
Суд, в свою очередь, рассмотрел материалы дела. Как итог — в результате судебных разбирательств было принято решение о признании исключительных прав на 23 музыкальных произведения за семьей Шатунова. Среди них такие хиты, как «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер».
Солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов скончался в больнице в 2022 году в ночь с 22 на 23 июня в результате острой сердечной недостаточности. Часть праха артиста похоронили на Троекуровском кладбище, а часть в Германии.