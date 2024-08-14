Права на «Белые розы», «Седую ночь» и другие хиты Шатунова передали семье артиста

В Сочи суд признал за семьей Юрия Шатунова исключительные права на 23 песни артиста. Об этом в среду, 14 августа, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем телеграм-канале.



Хостинский районный суд рассмотрел исковое заявление семьи Юрия Шатунова к бывшему продюсеру артиста Андрею Разину. В документе вдова и дети певца обратились с просьбой признать за ними исключительные права на музыкальные произведения советского и российского исполнителя.



По словам истцов, в октябре 2019 года между Юрием Шатуновым и Сергеем Кузнецовым, создателем группы «Ласковый май», был заключен договор об отчуждении исключительного права на 23 музыкальных произведения. Так, в июле 2022 года после смерти Шатунова семья певца унаследовала права на эти песни.

