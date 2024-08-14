Суд арестовал имущество «дочки» Linde по заявлению «Русхимальянса»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение об аресте имущества, денежных средств и ценных бумаг Linde Russia UK Limited. Причиной стало заявление «Русхимальянса». Об этом в среду, 14 августа , стало известно из картотеки арбитражных дел.



Суд удовлетворил заявление одного из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге. В обращении «Русхимальянс» сообщил о необходимости привлечь к делу «дочку» германской Linde — Linde Russia UK Limited — в качестве солидарного соответчика, а также принять обеспечительные меры по иску к фирме Linde.

