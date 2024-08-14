Суд арестовал имущество «дочки» Linde по заявлению «Русхимальянса»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение об аресте имущества, денежных средств и ценных бумаг Linde Russia UK Limited. Причиной стало заявление «Русхимальянса». Об этом в среду,
Суд удовлетворил заявление одного из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге. В обращении «Русхимальянс» сообщил о необходимости привлечь к делу «дочку» германской Linde — Linde Russia UK Limited — в качестве солидарного соответчика, а также принять обеспечительные меры по иску к фирме Linde.
Как итог — было принято решение об аресте ценных бумаг, недвижимости и денег на банковских счетах Linde Russia UK Limited. Помимо этого, наложен арест на права требования к АО «Линде газ рус», ООО «Линде газ Липецк», ООО «Линде газ Новотроицк», ООО «Праксэа рус», ООО «Праксайр Волгоград» и к другим.
Напомним, в 2019 году Главгосэкспертиза России утвердила проект строительства газоперерабатывающего завода и завода по производству сжиженного природного газа в составе комплекса по переработке этансодержащего газа и производству СПГ в Ленобласти, а именно в поселке Усть-Луга. Проект стал совместным предприятием ПАО «Газпром» и АО «Русгаздобыча». ТАСС пишет, что инвестиции в строительство достигли около
В 2021 году в рамках контракта на проектирование, закупку и строительство газоперерабатывающего завода в Усть-Луге учрежденная «Газпромом» и «Русгаздобычей» компания «Русхимальянс» перевела фирме Linde авансовые платежи на сумму
В итоге «Русхимальянс» подал иски к банкам, которые удовлетворил суд. Общий размер исков достиг
В марте этого года «Русхимальянс» подал новый иск к германской Linde на