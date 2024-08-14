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    Суд арестовал имущество «дочки» Linde по заявлению «Русхимальянса»

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    Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение об аресте имущества, денежных средств и ценных бумаг Linde Russia UK Limited. Причиной стало заявление «Русхимальянса». Об этом в среду, 14 августа, стало известно из картотеки арбитражных дел.

    Суд удовлетворил заявление одного из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге. В обращении «Русхимальянс» сообщил о необходимости привлечь к делу «дочку» германской Linde — Linde Russia UK Limited — в качестве солидарного соответчика, а также принять обеспечительные меры по иску к фирме Linde.

    Как итог — было принято решение об аресте ценных бумаг, недвижимости и денег на банковских счетах Linde Russia UK Limited. Помимо этого, наложен арест на права требования к АО «Линде газ рус», ООО «Линде газ Липецк», ООО «Линде газ Новотроицк», ООО «Праксэа рус», ООО «Праксайр Волгоград» и к другим.

    Напомним, в 2019 году Главгосэкспертиза России утвердила проект строительства газоперерабатывающего завода и завода по производству сжиженного природного газа в составе комплекса по переработке этансодержащего газа и производству СПГ в Ленобласти, а именно в поселке Усть-Луга. Проект стал совместным предприятием ПАО «Газпром» и АО «Русгаздобыча». ТАСС пишет, что инвестиции в строительство достигли около 4,915 триллиона рублей.

    В 2021 году в рамках контракта на проектирование, закупку и строительство газоперерабатывающего завода в Усть-Луге учрежденная «Газпромом» и «Русгаздобычей» компания «Русхимальянс» перевела фирме Linde авансовые платежи на сумму 946,543 миллиона евро. Тем не менее в мае и июне 2022 года немецкая сторона сообщила российским партнерам о приостановке работ из-за санкций Евросоюза. При этом деньги не были возвращены. Банки-гаранты, среди которых Deutsche Bank, Commerzbank AG, UniCredit Bank AG и Landesbank Baden-Wurttemberg и Bayerische Landesbank, заявили, что платеж в адрес российской компании может нарушать санкции.

    В итоге «Русхимальянс» подал иски к банкам, которые удовлетворил суд. Общий размер исков достиг 1,12 миллиарда евро, или 110 миллиардов рублей. Так, размер ответственности за UniCredit — 463 миллиона евро, BayernLB — 273 миллиона евро, DB — 238 миллионов евро, Commerzbank — 95 миллионов евро и LBBW — 52 миллиона евро.

    В марте этого года «Русхимальянс» подал новый иск к германской Linde на 105,5 миллиарда рублей. В качестве третьих лиц к делу привлекли компании «Криостар рус», «Линде газ Новотроицк», «Газпром Линде инжиниринг», «Линде Уралтехгаз», «Линде инжиниринг рус», «Ренконс хэви индастрис» и «Линде газ Липецк».

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    СудАрест имуществаРусхимальянс
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