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    Евро снова больше 100 рублей. ЦБ резко повысил официальные курсы иностранных валют

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    Банк России резко повысил курс иностранных валют к рублю на завтра. Соответствующие изменения 13 августа отразились на сайте регулятора.

    Официальный курс доллара на среду, 14 августа, ЦБ повысил почти на три рубля, с 89,95 до 92,66 рубля. Курс евро вырос почти на 4 рубля, с 96,69 до 100,56 рубля.

    Официальный курс юаня на ту же дату регулятор повысил почти на два десятка копеек, с 11,86 до 12,02 рубля.

    Днем ранее ЦБ поднял курс доллара почти на 2 рубля, курс евро — на полтора рубля. На фоне этого второй день подряд резко снижается российский долларовый фондовый индекс RTS. По данным на 17:58 мск во вторник, он упал на 1,44 % к закрытию и составил 982 пункта. В то же время рублевый индекс Мосбиржи растет на 1,53 % (2 888,3 пункта).

    США 12 июня ввели санкции в отношении Московской биржи, в результате чего площадка была вынуждена прекратить торги долларом и евро. Теперь при формировании их официальных курсов ЦБ учитывает отчетность банков и данные платформ внебиржевых торгов. Иногда регулятор меняет значения резко. Торги юанем на бирже продолжаются.

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