Евро снова больше 100 рублей. ЦБ резко повысил официальные курсы иностранных валют

Банк России резко повысил курс иностранных валют к рублю на завтра. Соответствующие изменения 13 августа отразились на сайте регулятора.



Официальный курс доллара на среду, 14 августа, ЦБ повысил почти на три рубля, с 89,95 до 92,66 рубля. Курс евро вырос почти на 4 рубля, с 96,69 до 100,56 рубля.

Официальный курс юаня на ту же дату регулятор повысил почти на два десятка копеек, с 11,86 до 12,02 рубля.

Днем ранее ЦБ поднял курс доллара почти на 2 рубля, курс евро — на полтора рубля. На фоне этого второй день подряд резко снижается российский долларовый фондовый индекс RTS. По данным на 17:58 мск во вторник, он упал на 1,44 % к закрытию и составил 982 пункта. В то же время рублевый индекс Мосбиржи растет на 1,53 % (2 888,3 пункта).